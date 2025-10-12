Корабль Китая атаковал судно из Филиппин

Инцидент в Южнокитайском море / © Associated Press

В воскресенье, 12 октября, вблизи спорных островов в Южнокитайском море произошел инцидент с участием кораблей береговой охраны Китая и судов из Филиппин, которые осуществляли защиту местных рыбаков.

Об этом сообщает Reuters.

Филиппинский морской совет, межведомственный правительственный орган, обвинил китайские морские силы в применении водометов и таранене филиппинского судна вблизи оккупированного Филиппинами острова Титу, «решительно осудив» инцидент и пообещав принять «соответствующие дипломатические меры».

По данным береговой охраны Филиппин, три судна стояли на якоре вблизи острова в рамках правительственной программы защиты местных рыбаков, когда, как сообщается, приблизились китайские корабли и применили водометы для запугивания.

Корабль китайской береговой охраны якобы выстрелил из водомета непосредственно по филиппинскому судну, прежде чем протаранить его корму, нанеся незначительные повреждения, но никто не пострадал.

Береговая охрана Китая заявила, что два судна правительства Филиппин «незаконно вошли» в воды вблизи Сэнди-Кей, кораллового рифа в северной части рифов Титу в пределах островов Спратли, что привело к столкновению.

Пекин заявил, что филиппинское судно «опасно приблизилось» к кораблю китайской береговой охраны, за что, по его мнению, ответственность несет Манила.

Власти Манилы пообещали продолжать операции в этом районе, подчеркнув необходимость защиты филиппинских рыбаков.

Посол США на Филиппинах МэриКей Карлсон в своей заметке на платформе X осудила то, что она назвала «опасным тараном» Китая филиппинского судна, назвав инцидент «агрессивными действиями» в Южнокитайском море.

Спорная территория, часть островов Спратли, на протяжении многих лет была местом неоднократных противостояний между двумя странами.

В последнее время напряженность обострилась, особенно в отношении отмели Скарборо и других спорных регионов в Южнокитайском море, на которые Китай претендует почти полностью.

Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины и Вьетнам также заявляют о претензиях на части водного пути, стратегического торгового пути, который обеспечивает более 3 триллионов долларов ежегодной морской торговли.

Напомним, ранее Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей в Южнокитайском море, который расположен в нескольких километрах от важного военного форпоста Филиппин.