"Корабль — не игла": ВМС ответили, поможет ли РФ перемещение судов из Севастополя

Если морской путь станет единственным логистическим коридором для окупантов, это станет проблемой для них.

Перемещение по России кораблей из оккупированного Севастополя не поможет уберечь их от атак.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода".

"Их можно даже в Казань отогнать, условно. Там есть и другие заводы, действительно. Тот самый "Лиман" в Керчи или "Феодосия". Заводов хватает. Но ведь корабль — это не игла, его не спрячешь. Никак", — сказал он.

Плетенчук заметил, что оккупанты могут оказаться в таком состоянии, когда морской путь станет единственным логистическим коридором, но не надолго.

"И для них это будет проблемой. Потому что там не очень легкая навигация. Это, во-первых. Во-вторых, даже если они будут использовать те же порты Бердянска или Мариуполя, хочу напомнить, что в Бердянске они также потеряли большой десантный". корабль. Просто в порту. И еще два были повреждены, существенно повреждены. Они до сих пор находятся в ремонте", — подчеркнул он.

ТСН.ua рассказал, как атака по главному флоту РФ в Севастополе изменит ход боевых действий.

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