Корабль РФ устроил провокацию с судном, которое направлялось в порт на Одещине: подробности

Корабль Черноморского флота РФ устроил провокацию с судном, которое направлялось в порт в Одесской области. Минобороны России заявило об инциденте с судном 13 августа.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.

Там сообщили, что около 6:40 в юго-западной части Черного моря патрульным кораблем Черноморского флота РФ "Василий Быков", который осуществлял контроль судоходства, было обнаружено сухогруз "Сукра Окан" под флагом Республики Палау, следовавшего к украинскому порту в Измаиле.

"На требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал. Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия. В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля «Василий Быков» был поднят вертолёт Ка-29 с группой российских военнослужащих", – говорится в сообщении.

По словам Минобороны России, после радиопереговоров судно остановило ход, смотровая группа высадилась на сухогруз.

После завершения работы смотровой группы на борту судно "Сукра Окан" продолжило движение в порт Измаил.

Напомним, в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

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