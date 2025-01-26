Корабль с 17 пассажирами на несколько дней застрял в канадском озере: фото

Канадское грузовое судно с 17 людьми на борту на несколько дней застряло во льду на озере Эри.

Об инциденте сообщает издание Independent со ссылкой на береговую охрану США.

Это произошло в среду, 22 января, на обратной дороге из порта Баффало (штат Нью-Йорк), где 202-метровое судно Manitoulin разгрузило пшеницу.

К счастью, застряв во льду, корабль не получил повреждений, его экипаж находился в безопасности.

В субботу грузовое судно было освобождено с помощью ледокола береговой охраны США, сопровождавшего его почти 20 миль (32 километра) льда от Баффало, пока оно не добралось до свободной воды.

Судно было освобождено с помощью ледокола береговой охраны США

Вертолет береговой охраны США совершал полеты для мониторинга ситуации.

Еще один корабль береговой охраны США должен прибыть для сопровождения в понедельник на случай, если Manitoulin снова застрянет.

Грузовые суда в Больших озерах часто сталкиваются с поверхностным льдом зимой, но иногда наталкиваются на лед, который слишком жесткий или толстый, чтобы пробиться.

Напомним, в немецком Гамбурге судно столкнулось с баржей. На борту было около 25 человек, из них 11 человек пострадали.

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