Корабль с 17 пассажирами на несколько дней застрял в канадском озере: фото

Cудно был освобождено с помощью ледокола береговой охраны США.
Канадское грузовое судно с 17 людьми на борту на несколько дней застряло во льду на озере Эри.
Об инциденте сообщает издание Independent со ссылкой на береговую охрану США.
Это произошло в среду, 22 января, на обратной дороге из порта Баффало (штат Нью-Йорк), где 202-метровое судно Manitoulin разгрузило пшеницу.
К счастью, застряв во льду, корабль не получил повреждений, его экипаж находился в безопасности.
В субботу грузовое судно было освобождено с помощью ледокола береговой охраны США, сопровождавшего его почти 20 миль (32 километра) льда от Баффало, пока оно не добралось до свободной воды.
Вертолет береговой охраны США совершал полеты для мониторинга ситуации.
Еще один корабль береговой охраны США должен прибыть для сопровождения в понедельник на случай, если Manitoulin снова застрянет.
Грузовые суда в Больших озерах часто сталкиваются с поверхностным льдом зимой, но иногда наталкиваются на лед, который слишком жесткий или толстый, чтобы пробиться.
Напомним, в немецком Гамбурге судно столкнулось с баржей. На борту было около 25 человек, из них 11 человек пострадали.
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