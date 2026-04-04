"Корабль самоубийц": Фицо устроил истерику и выдвинул ультиматум ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметился новым скандальным заявлением, в котором подверг жесткой критике руководство Европейского Союза и открыто выступил в защиту российских энергетических интересов.

О своих безапелляционных требованиях по немедленной отмене санкций против РФ и возобновлению диалога с Москвой словацкий политик написал на своей официальной странице в Facebook.

«Корабль самоубийц» и обвинение Украины

В своем сообщении Роберт Фицо заявил, что призывает к «возвращению здравого смысла», и сравнил Европейский Союз и Еврокомиссию по вопросам энергетической безопасности с «кораблем самоубийц».

Он отметил, что правительства Словакии и Венгрии делают все возможное, чтобы оградить свои национальные экономики от «идеологической ослепленности и некомпетентности ЕК», а также от действий «злонамеренного украинского президента» и последствий войны против Ирана.

Фицо выдвинул прямой ультиматум: Брюссель должен немедленно возобновить диалог с Россией и создать условия для заполнения резервов газа и нефти из всех возможных источников, включая РФ.

Для этого, по его словам, нужно срочно отменить "бессмысленные санкции" на импорт российских энергоносителей, принять решительные шаги по полноценному возобновлению работы нефтепровода "Дружба" и запустить отдельную инициативу ЕС для быстрого завершения войны в Украину.

Синхронный шантаж: Орбан выдвинул аналогичные требования

Примечательно, что свой выпад Фицо сделал сразу после телефонного разговора с премьером Венгрии. В тот же день Виктор Орбан снова выступил с громкими пророссийскими заявлениями , опубликовав соответствующее видеообращение.

Орбан назвал энергетическую ситуацию в Европе "критической" и заявил о неизбежном дефиците топлива. Используя угрозу кризиса, он потребовал от ЕС отказаться от планов по энергетической независимости от Москвы.

Как и Фицо, Орбан безапелляционно требовал немедленно упразднить ограничения, наложенные на российскую энергетику, и заставить президента Украины Владимира Зеленского открыть нефтепровод «Дружба».

Венгрия и Словакия идут против Украины в ЕС — последние новости

Демарш Братиславы и Будапешта проходит на фоне их системного противодействия поддержке Киева. Как известно, Венгрия долго блокирует выделение Украине 90 млрд евро кредита , решение о котором приняли еще в декабре прошлого года. Львиная доля этих средств (28,3 млрд евро) должна пойти на закупку вооружения для ВСУ.

Брюссель до сих пор не имеет действенного механизма обхода вето Орбана. Ситуация дополнительно усугубляется давлением со стороны США и обострением на Ближнем Востоке. Между тем нефтепровод «Дружба», за который так борются союзники Путина, получил значительные повреждения еще в конце января из-за очередной российской ракетно-дроновой атаки близ Бродов.

Со своей стороны Роберт Фицо также перешел к открытому шантажу. Он пригрозил не только заблокировать новый 20 пакет санкций Евросоюза против России, но и создать серьезные препятствия для евроинтеграции Украины. Словацкий премьер обвинил Еврокомиссию в «двойных стандартах» и заявил, что Брюссель должен забыть о помощи Киеву во вступлении в ЕС, если продолжит ставить интересы Украины выше интересов Словакии по транзиту нефти.