Корабли РФ и Китая устроили демонстрацию силы у берегов США: чем ответил Пентагон

Сенатор-республиканец Дэн Салливан подчеркнул, что "Соединенные Штаты без колебаний будут защищать и отстаивать наши жизненно важные национальные интересы на Аляске".

Военные США заметили 11 российских и китайских кораблей у побережья Аляски, после чего развернули силы для наблюдения за ними.

Об этом пресс-секретарь Северного командования США рассказал в интервью, сообщает CNN.

По словам спикера, у берегов Аляски на прошлой неделе в составе нескольких кораблей работал российско-китайский военно-морской патруль. Отмечается, что это была демонстрация силы, вызвавшая военную реакцию Соединенных Штатов, однако не представлявшая угрозы для них или Канады.

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Для наблюдения за российско-китайским патрулем в международных водах Северное командование Вооруженных сил США и Командование воздушно-космической обороны Северной Америки развернули самолеты и корабли.

Как сообщили накануне сенаторы-республиканцы от Аляски Дэн Салливан и Лиза Мурковски, вблизи Алеутских островов действовали всего 11 российских и китайских кораблей. Их встретили четыре американских эсминца США.

Мурковски рассказала, что вместе с Салливаном уже несколько дней находится в "тесном контакте с руководством командования Аляски и получили подробные засекреченные материалы об иностранных судах, проходящих транзитом через американские воды на Алеутах".

В то же время, спикер посольства Китая Лю Пенгю сообщил, что военные корабли двух стран недавно провели совместное морское патрулирование в водах в западной и северной частях Тихого океана. Пэнгю указал, что это было осуществлено в соответствии с ежегодным планом сотрудничества между военными Китая и РФ.

"Эти действия не направлены против какой-либо третьей стороны и не имеют ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией", – заверил представитель китайского посольства.

Салливан напомнил, что суда Китая и России подошли так же близко к Аляске летом 2022 года. Их там встретил корабль Береговой охраны США, проводивший тогда обычное патрулирование. Сенатор назвал это "прохладной" реакцией и сказал, что потребовал от высшего военного руководства готовности в будущем к более решительному ответу.

"По этой причине я рад увидеть, что последнее патрулирование было встречено четырьмя эсминцами ВМС США. Это посылает мощный сигнал Си Цзиньпину и Путину о том, что Соединенные Штаты без колебаний будут защищать и отстаивать наши жизненно важные национальные интересы на Аляске", — отметил Салливан.

Напомним, в конце сентября 2022 года корабль береговой охраны США во время патрулирования в Беринговом море зафиксировал у Аляски китайский ракетный крейсер и два военно-морских корабля, а также четыре российских военно-морских корабля.

В октябре того же года вблизи Аляски американские истребители F-16 заметили и перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 Bear-H.

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