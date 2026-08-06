Корабли России и Китая замкнули круг вокруг Японии: что стоит за опасным маневром

Китайские военные корабли (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Китайские и российские военные корабли провели совместное 17-дневное патрулирование вокруг Японского архипелага. Аналитики считают, что маневры должны продемонстрировать военные возможности двух стран и усилить давление на Токио и Вашингтон.

Об этом говорится в материале издания South China Morning Post.

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Министерство обороны Японии сообщило, что три китайских корабля - ракетные эсминцы типов 055 и 052D, а также вспомогательное судно типа 903 - прошли через Корейский пролив в юго-западном направлении.

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За их маршрутом следили корабли и патрульные самолеты Морских сил самообороны Японии, собиравшие разведывательную информацию.

Эти маневры состоялись после завершения совместного китайско-российского патрулирования, которое длилось 17 дней. Согласно карте японского оборонного ведомства, 16 июля корабли прошли через пролив Мияко близ Окинавы.

После этого они двигались недалеко от островов Огасавара, прошли водами к югу и востоку от Японии, а 27 июля достигли пролива Лаперуза между островами Хоккайдо и Сахалин.

С учетом дальнейшего прохождения через Корейский пролив китайские военные корабли фактически совершили полный круг вокруг Японии.

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В японском Министерстве обороны заявили, что такие совместные походы могут являться демонстрацией силы против страны. В Токио назвали эти действия серьезным поводом для беспокойства в сфере национальной безопасности.

Что заявили в Китае

Министерство обороны Китая подтвердило, что совместное патрулирование началось 13 июля. Тогда из китайского города Циндао вышли три корабля Военно-морских сил КНР и российский корвет.

Они посетили западную часть Тихого океана, Охотское и Японское моря.

По данным китайской газеты Global Times, это также был первый случай, когда корабли Китая и России вместе прошли через пролив Фриза вблизи Курильских островов. Часть этих островов считают своей территорией как Япония, так и Россия, которая их контролирует.

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На кого направлены маневры

Профессор международных отношений Международного христианского университета в Токио Стивен Надь считает, что совместное патрулирование имело, по меньшей мере, двух адресатов — Японию и Соединенные Штаты.

По его мнению, Пекин стремится оказывать давление на премьер-министра Японии Санаэ Такаичи после ее заявлений о возможной реакции Токио в случае нападения на Тайвань.

В то же время Россия, по оценке эксперта, пытается показать, что до сих пор способна участвовать в военных операциях в Индо-Тихоокеанском регионе, несмотря на войну против Украины.

Китай и Россия также могли демонстрировать способность свободно перемещаться вдоль первой островной цепи и потенциально взаимодействовать при обострении ситуации вокруг Тайваня.

Первая островная цепь простирается от Японии до Филиппин и включает в себя Тайвань, который Пекин считает частью Китая.

Патрулирование становится более масштабным

Эксперт по морской безопасности Бенджамин Бландин отметил, что Китай и Россия уже несколько лет проводят совместные морские патрулирования. Однако со временем они становятся более продолжительными, охватывают большие территории и приобретают более упорный стратегический характер.

По его словам, эти действия происходят на фоне всеобщего ухудшения ситуации безопасности в регионе. Речь идет, в частности, об обучении китайской армии вокруг Тайваня, активности китайских кораблей и самолетов вблизи Японии и более широком использовании тактики «серой зоны».

Эксперт считает, что для Токио важен не только маршрут одного китайско-российского патрулирования, но и совокупность всех подобных событий. Они могут усилить стремление Японии развивать оборонное сотрудничество с США и другими партнерами.

Директор проекта морской прозрачности SeaLight Рэй Пауэлл отметил, что маршрут через пролив Фриза к Охотскому морю позволяет Пекину демонстрировать, что первая островная цепь больше не ограничивает возможности китайского флота.

По его словам, каждая подобная операция также укрепляет аргументы Токио в пользу увеличения оборонных расходов и более тесного сотрудничества с Соединенными Штатами и другими союзниками.

Доцент Ноттингемского университета в Малайзии Бенджамин Бартон добавил, что подобные маневры приобретают все большее значение в долгосрочном стратегическом планировании Пекина.

По его мнению, Китай использует такие патрулирования, чтобы проверить свою готовность к действиям в потенциально более нестабильной и враждебной геополитической обстановке.

Отношения России и Японии: последние новости

Напряженность между Москвой и Токио усиливается также из-за территориального спора вокруг Южных Курильских островов. Россия планирует назвать один из островов Малой Курильской гряды в честь советского разведчика Рихарда Зорге и установить там мемориальную доску.

В Японии такие действия воспринимаются как очередная попытка Москвы закрепить контроль над спорной территорией. Токио считает своими четыре южных острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и острова Хабомаи, называя их Северными территориями.

Советские войска заняли эти острова в 1945 году, незадолго до капитуляции Японии во Второй мировой войне. С тех пор территориальный спор между странами остается неурегулированным.

Отношения также обострились из-за сотрудничества Японии с оборонным сектором Украины. Российский МИД выразил протест после того, как японская компания Terra Drone инвестировала в украинского производителя дронов-перехватчиков.

В Москве назвали соглашение «откровенно враждебным шагом» и вызвали японского посла Акиру Муто. В российском МИД заявили, что политика правительства премьер-министра Сана Такаичи довела двусторонние отношения до «исторического минимума».

Эксперт по международным отношениям Джеймс Браун считает, что Россию беспокоит возможное расширение сотрудничества японских компаний с украинскими производителями вооружений. По его словам, Токио также стремится учить украинский опыт применения беспилотников во время войны.

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