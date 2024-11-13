Разведка узнала, чему обучаются военные КНДР в Курской области

Оказалось, что военные КНДР уже участвуют в боях против ВСУ на Курщине.

Военные Северной Кореи уже участвуют в боях против украинских сил, действуя совместно с русскими войсками.

Такую информацию обнародовало разведывательное агентство Южной Кореи, пишет Голос Америки.

В заявлении говорится, что по оценкам Национальной разведывательной службы северокорейские войска, направленные в Россию, переместились в Курскую область в течение последних двух недель.

В отчете южнокорейской разведки говорится, что войска КНДР уже завершили развертывание на поле боя и приняли участие в боевых действиях.

Заявления Сеула прозвучали сразу же после того, как американские чиновники подтвердили активное участие солдат КНДР на стороне Москвы в боях с украинскими силами в Курской области России, где Украина удерживает плацдарм.

На брифинге для прессы 12 ноября представитель Государственного департамента США Ведант Пател подтвердил, что более 10 тысяч солдат КНДР были отправлены на восток России, где большинство из них переместились в Курскую область и начали участвовать в боевых действиях вместе с российскими войсками. По его словам, российские войска тренировали солдат КНДР применять артиллерию, БПЛА, обучали основным операциям пехоты, включая зачистку окопов, которые являются критически важными навыками для операций на передовой

США впервые официально подтвердили непосредственное участие солдат КНДР в боях против украинских сил. По словам Веданта Пателя, США активно консультируются с союзниками и партнерами по поводу последствий этих событий.

13 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь в Брюсселе, заявил, что привлечение войск Северной Кореи к войне России против Украины "требует и получит жесткий ответ".

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил 5 ноября в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, что войска КНДР вступили в бои. Глава Центра противодействия дезинформации также подтвердил удар ВСУ по северокорейским позициям.

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