Вадим Денисенко

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Северная Корея не предоставит России ожидаемое количество своих военных для участия в войне против Украины.

Об этом на обсуждении в Медиацентре Украина сказал Вадим Денисенко, руководитель аналитического центра «Деловая столица».

«Насколько можно судить, корейцы отказались давать какие-то веские контингенты на эту войну. То есть они не готовы сейчас (и я думаю, что здесь огромное влияние Китая), передавать 50–100 тысяч человек, которых, судя по всему, просила Российская Федерация. Несмотря на то, что дважды Шойгу ездил в Корею в течение июня, Северная Корея, насколько мы понимаем, максимум что будет передавать — это несколько тысяч человек», — отметил Денисенко.

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Эксперт добавил, что неизвестно, будут ли они на фронте задействованы, будут ли они в тылах задействованы, но все равно это не те цифры, которые были нужны российской армии.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что Северная Корея может развернуть свои войска на фронте в Украине. уже в июле или августе 2025 года. Такое участие КНДР может усилить способность России проводить наступательные действия по нескольким направлениям одновременно.

Кроме того, южнокорейский депутат сообщил агентству, что, по оценкам разведки, Россия может готовиться к началу масштабного наступления на Украину в июле или августе 2025 года. За свою помощь Северная Корея, вероятно, получает от страны-агрессорки технические консультации по запуску спутников и систем наведения ракет.

Ранее Ким Чен Ин — диктатор КНДР заявил об «оправданном» участии КНДР в войне против Украины. Он утверждал, что действия их военных на территории России соответствуют положениям Устава ООН и договору о стратегическом партнерстве с РФ.

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