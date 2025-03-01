Коридор позора: протестующие испортили отдых Венса в Вермонте (фото, видео)

Вице-президент США Джей Ди Венс, который 28 февраля устроил спор с президентом Украины Владимиром Зеленским, попал в коридор позора во время поездки на отдых в Вермонт, где расположен известный горнолыжный курорт.

В Сети опубликовали кадры с сотнями протестующих, выстроившихся вдоль автотрассы, по которой проезжал соратник Трампа.

Участники акции протеста стояли также возле горнолыжных подъемников.

Проукраинские протестующие испортили отдых Венса в Вермонте

В их руках, кроме украинских флагов, были транспаранты с надписями "Оставайся с Украиной", "Венс позорит нашу страну", "Трамп служит Путину" и "Венс-изменник, езжай на лыжи в Россию".

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Как сообщает Fox News, Венс вместе с семьей был вынужден покинуть горнолыжный курорт из-за такой неблагосклоннной встречи.

В комментарии Общественному радио и телевидению Вермонта участники акции протеста заявили, что причиной их действий стал вчерашний спор Джея Ди Венса с президентом Украины Владимиром Зеленским.

“После того, что он сделал вчера, он перешел черту. После вчерашней встречи с Зеленским я чувствую, что вся Америка должна протестовать”, — сказал один из протестующих.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля во время встречи в Белом доме поспорил с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Венсом. Трамп после спора с Зеленским сделал заявление, что украинский президент "не готов к миру".

Читайте также: