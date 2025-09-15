Король Чарльз III планирует во время встречи с Трампом применить "тайное оружие": что именно

Чарльз III и Трамп / © Getty Images

Реклама

В Лондоне готовятся к трехдневному визиту экс-президента США Дональда Трампа и его жены Мелании, которые прибудут в Великобританию вечером 16 сентября.

По об этом сообщает BILD.

По данным издания, королевская семья рассматривает этот визит как серьезный дипломатический вызов. Источники во дворце отмечают, что король Чарльз III не любит длительные светские разговоры, а королева Камилла тяготеет больше к роли хозяйки, чем к публичному гламурному стилю. В связи с этим особые надежды возлагают на принцессу Кейт.

Реклама

«Программа визита расписана до мелочей, чтобы избежать неловких или неловких ситуаций. Большую ставку делают на дипломатический шарм принцессы Кейт», — цитирует издание источник во дворце.

Согласно протоколу, именно принц Уильям и Кейт первыми встретят Трампа и первую леди США в Виндзорском замке. После этого состоится торжественная церемония приветствия, включая каретную поездку, военный парад и почетный караул. За праздничным обедом гости смогут пообщаться с королем и королевой, посетить выставку Royal Collection и почтить память королевы Елизаветы II в часовне Святого Георгия.

Кульминацией визита станет государственный банкет 17 сентября, на котором с речами выступят Чарльз III и Дональд Трамп. Завершится программа 18 сентября проводами американской делегации. Далее Трамп отправится на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также проведет переговоры с представителями правительства и бизнеса.

Параллельно Мелания Трамп реализует собственную программу визита — среди прочего, посетит Королевскую библиотеку, кукольный дом королевы Марии и благотворительные проекты вместе с принцессой Кейт.

Реклама

Сам Дональд Трамп накануне положительно отозвался о поездке, назвав ее «большой честью» и выразив высокую оценку королю Чарльзу III.

Напомним, ранее мы писали о том, что король Чарльз во время недавнего мероприятия поделился редкой информацией относительно состояния своего здоровья, поскольку его лечение от рака продолжается.