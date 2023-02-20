Король Чарльз III посетил обучение украинских военных в Британии (фото, видео)

Украинские военные проходят в Британии пятинедельную базовую боевую подготовку, а затем вернутся воевать в Украину.

Король Великобритании Чарльз III посетил военный лагерь в графстве Уилтшир на юге Англии, где встретился с украинскими военнослужащими.

Об этом сообщает издание Express.

Его сопровождал начальник Генерального штаба Великобритании генерал Патрик Сандерс. Монарх стал свидетелем того, как украинские войска учатся атаковать вражеские позиции вместе с британскими и международными партнерами, прежде чем отправиться обратно воевать против России.

Его Majesty присоединяется к толпе героев Стафф, General Sir Patrick Sanders, и является нынешним перемещением украинские трупы, ходьба до атаки позитивних позиций. pic.twitter.com/FRARhbw2xn — Rebecca English (@RE_DailyMail) 20 марта, 2023

Чарльз пообщался с украинскими солдатами, а также британскими и иностранными инструкторами.

Отмечается, что украинские военные проходят в Британии пятинедельную базовую боевую подготовку, а затем вернутся воевать в Украину. За это время их обучают обращению с оружием, основам маскировки и точной стрельбе, а также медицинской помощи. Среди украинцев есть как защитники, еще не получившие боевого опыта, и опытные военные, так и уже побывавшие в боях с россиянами. Во время учений украинцев сопровождают переводчики.

Ранее король Чарльз III во время встречи с президентом Владимиром Зеленским рассказал, что очень волновался при жизни президента и Украины.

Читайте также: