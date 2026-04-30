Король Чарльз ІІІ заставил Трампа сделать то, чего не смог никто другой
Американский президент отменит пошлины на шотландский виски, что было главной темой спора между США и Великобританией.
Президент США Дональд Трамп заявил, что после визита короля Чарльза III отменит некоторые тарифы на виски, что является значительной торговой уступкой для Соединенного Королевства.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social в четверг, 30 апреля.
«Я отменю тарифы и ограничения на виски, связанные со способностью Шотландии сотрудничать со штатом Кентукки по виски и бурбону, двух очень важных отраслей промышленности в Шотландии и Кентукки», — заявил Трамп.
Он добавил, что решение было принято «в честь короля и королевы Соединенного Королевства, которые только что покинули Белый дом и вскоре отправились обратно в свою замечательную страну».
«Люди давно хотели это сделать, поскольку между странами существовала большая торговля, особенно связанная с деревянными бочками, которые использовались. Король и королева заставили меня сделать то, что никто другой не смог сделать, даже не попросив!» — подчеркнул Трамп.
Пошлины на шотландский виски стали главной темой спора между США и Великобританией.
Великобритания утверждала, что отмена пошлин пойдет на пользу американским производителям бурбона, которые также используют бочки для производства.
Напомним, король Чарльз III во время своего исторического выступления на совместном заседании Конгресса в зале заседаний Палаты представителей в Вашингтоне упомянул Украину.