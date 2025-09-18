ТСН в социальных сетях

Король Чарльз на банкете в честь Трампа вспомнил о поддержке Украины

Король Чарльз высоко оценил «личную преданность президента поиску решений для некоторых самых сложных конфликтов в мире».

Король Чарльз и Дональд Трамп

Король Чарльз и Дональд Трамп / © Associated Press

Британский король Чарльз, произнося тост на банкете в честь визита президента США Дональда Трампа, упомянул о поддержке Украины в ее борьбе против тирании в Европе.

Об этом сообщает ВВС

«Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир», — сказал Чарльз III.

Американский президент кивнул в ответ на его слова.

Не упоминая конкретные войны, будь то в Украине или на Ближнем Востоке, король Чарльз высоко оценил «личную преданность президента поиску решений для некоторых самых сложных конфликтов в мире».

При этом британский монарх отметил глубокие связи США и Великобритании, в частности, упомянув военный альянс двух государств.

«Наши страны имеют самые тесные отношения в сфере обороны, безопасности и разведки, которые когда-либо известны. Наши люди боролись и погибали вместе за ценности, которые для нас важны», — отметил король.

Напомним, Великобритания надеется, что личное общение президента США Дональда Трампа с королем Чарльзом поможет главе Белого дома изменить позицию относительно войны в Украине.

