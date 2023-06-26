"Король голый и дом карточный": ГУР — о последствиях для Путина мятежа Пригожина

В ГУР уверены, что переворот, пусть даже и неудачный, но будет иметь для режима Путина катастрофические последствия.

Военный мятеж, организованный предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожином в РФ, показал слабость главы Кремля Владимира Путина.

Такое мнение высказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона в понедельник, 26 июня.

Он обратил внимание, что с Путиным мало кто хотел общаться из лидеров не совсем демократических стран. Так называемые партнеры РФ заявляли ему, что восстание Пригожина — "это внутреннее дело РФ".

"Конечно, напротив условного Путина каждый поставил отметку, что это сбитый летчик. Это человек, образ, потерявший имидж лица, который, да, кровавый убийца, преступник, но он контролирует огромную территорию, ядерное оружие, финансово-экономические вопросы. Все убедились, что это не так. Все убедились, что и король голый, и домик карточный", — сказал Юсов, добавив, что переворот, пусть даже и неудачный, но будет иметь для режима Путина катастрофические последствия.

Путина снесут уже скоро

Российский оппозиционер, публицист Андрей Пионтковский считает, что после восстания главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина режим Путина будет свергнут, и это произойдет скоро.

Напомним, Пригожин 24 июня объявил о "марше справедливости" на Москву, которому предшествовали обвинения главаря "вагнеровцев" в адрес регулярной армии в ракетном ударе по тыловым лагерям частной компании. Однако уже вечером 24 июня главный "вагнеровец" объявил фактически о прекращении бунта.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.