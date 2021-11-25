Король Нидерландов сел за штурвал пассажирского самолета: болельщики летели на футбольный матч

Его величество выполнил международный авиарейс в Прагу как второй пилот.
За штурвалом пассажирского самолета нидерландской авиакомпании KLM, которым болельщики футбольного клуба "Фейеноорд" летели на выездной матч в Прагу, находился король Нидерландов Виллем-Александр.
Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в пресс-службе клуба в Twitter, опубликовав фото монарха в кабине пилота.
Как известно из сообщений в нидерландской печати, король имеет лицензию пилота и по меньшей мере дважды в месяц выполняет международные рейсы инкогнито.
Чаще всего пассажирами таких рейсов становятся деловые люди, направляющиеся в Великобританию, Германию, Норвегию и другие страны Европы. В этот раз повезло фанатам роттердамского "Фейенорда", который в рамках турнира УЕФА Лига конференций в четверг, 25 ноября, встречается с пражской "Славией".
Hartelijk bedankt voor de fijne влухт, co(ning)-piloot! #slafey #UECL https://t.co/lXgrYJD4Hh pic.twitter.com/oRKJAmQ7hc— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) November 24, 2021
По информации СМИ, король Виллем-Александр болеет за "Аякс", но его жена Максима является поклонницей "Фейенорда".
Напомним, ранее король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга королева Максима поздравили олимпийских призеров во дворце Нордейнде в Гааге.
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