"Король ужасов" Стивен Кинг поддержал наступление ВСУ в Курской области: что он сказал

Американский писатель Стивен Кинг, также называемый "Король ужасов", публично поддержал наступательную операцию ВСУ в Курской области.

Свое мнение он опубликовал на странице X.

Писатель написал, что Россия получает то, что заслуживает, поскольку именно она начала эту войну.

"Россияне получают свою порцию дерьма, и они этого заслуживают. В конце концов, они это начали", — написал он.

Меньше чем за сутки публикацию Стивена Кинга увидели 1,5 миллиона пользователей, и она вызвала активную реакцию.

Russians get their shit handed the them, and they deserve it. По всему, они started it. — Stephen King (@StephenKing) September 1, 2024

Часть комментаторов поддержала его позицию, заявив, что Россия заслуживает всего, что получает за нападение на Украину, и подчеркнули право Украины на защиту от незаконного вторжения. Несколько пользователей выразили уверенность, что империи и тираны, такие как Россия и Путин, в конечном итоге упадут, а также отметили, что Украина имеет право использовать все возможные средства защиты.

Напомним, 76-летний автор бестселлеров Стивен Кинг активно поддерживает Украину. Еще в начале войны он заявил о своей поддержке украинцев, публикуя фото в футболке с надписью "I stand with Ukraine" и подписывая посты "Слава Украине!" Кинг также расторг контракты с российскими издательствами и высказывался против России в соцсетях. Хотя иногда он не упоминает о Украине прямо, он регулярно носит одежду с украинской символикой.

В октябре 2022 года Стивен Кинг призвал Россию и ее президента Владимира Путина покинуть Украину. В новогоднюю ночь он выразил желание, чтобы в Украине наступил мир. Писатель неоднократно обращался к россиянам с требованием прекратить военные действия и убийства мирного населения. В мае 2024 Кинг предложил, чтобы Владимир Зеленский и Владимир Путин встретились в поединке, чтобы остановить насилие.

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