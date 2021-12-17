Королева без Рождества: Елизавета II отменила праздничный обед с семьей из-за COVID

Обычно Ее Величество собирало всю семью.

Королева Елизавета II отменила праздничный обед с семьей из-за коронавируса.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 17 декабря.

В настоящее время по Британии стремительно распространяется штамм коронавирусус "Омикрон". Поэтому медики советуют сократить контакты на Рождество, чтобы не заболеть. Без пред-рождественского обеда осталась и королева, обычно собиравшая всю большую семью. Происходило это перед тем, как она на праздник ехала на каникулы в резиденцию в Сандрингеме.

Источник в Букингемском дворце говорит, что Елизавета II хоть и сожалеет, но вынуждена отменить встречу с семьей. Она не хочет ставить под угрозу многочисленные публичные мероприятия, в которых королевская семья будет участвовать в праздники.

Елизавета II отменила рождественский обед с семьей из-за COVID | Новости мира

К слову, для 95-летней монархини это будет первое Рождество без супруга Принц Филлип скончался в апреле этого года.

Как сообщалось, 95-летняя Елизавета II после проблем со здоровьем появилась на публике. Ее Величество встретилось с Хейсамом бен Тариком, султаном Омана. Также на встрече была его жена Ахадом бинт Абдулла.

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