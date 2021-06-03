Королева Елизавета II примет Джо Байдена в Виндзорском замке: подробности

Байден станет 12 президентом США, которого Елизавета II принимала как монарх.

Королева Великобритании Елизавета II 13 июня примет президента США Джо Байдена и его жену Джилл в Виндзорском замке.

Об этом сообщается в Twitter Букингемского дворца.

"Королева встретится с президентом США и первой леди Джилл Байден в Виндзорском замке в воскресенье, 13 июня", — говорится в сообщении.

The Queen will meet the President of the United States of America and First Lady Jill Biden at Windsor Castle on Sunday, 13th June 2021 pic.twitter.com/GPJLYwFzyr — The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2021

Встреча британской королевы и американского президента совпадает с окончанием визита Байдена в Великобритании в рамках саммита лидеров G7 (11-13 июня). Елизавета II за свою 65-летнее правление приняла 11 президентов США, отмечает BBC.

Как известно Байден также проведет двусторонние встречи с другими лидерами G7, включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а еще посетит Бельгию, где примет участие в саммите НАТО 14 июня. А в конце первой поездки Байдена в Европу в должности он встретится с президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоится 16 июня в швейцарском городе Женева.

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