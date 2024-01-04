"Королева кокаина": история одной из самых влиятельных наркобаронесс планеты Грисельды Бланко (фото)

После слов "ужасный наркобарон" большинству людей приходят в голову такие личности, как Пабло Эскобар и Эль Чапо, но есть и менее известная женщина, которая дала этим ребятам хорошую возможность заработать свои деньги.

Об этом пишет ladbible.com.

С такими прозвищами, как "крестная мать" и "королева кокаина" можно было бы подумать, что репутация Грисельды Бланко будет предшествовать ей, однако ее часто не принимают во внимание в пользу коллег-мужчин. Впрочем, история Бланко не менее насыщенна и хаотична.

За годы работы как главная фигура в преступном мире Майами она изобрела метод убийства, который в конце концов отозвался ей – поскольку в конечном итоге ее убили с помощью той же техники, которую она создала – когда мотоциклист, проезжая мимо жертвы, расстреливал ее на ходу и ехал дальше. Данный тип убийств получил широкое распространение в ходе нарковойн, и эта тактика была позже проникнута другими бандами для стрельбы из машин.

Грисельда Бланко / Фото: ladbible.com

Бланко когда-то была главным игроком в печально известных войнах с наркотиками, охвативших США еще в 1980-х годах, и она поднялась по карьерной лестнице и стала одной из главных мировых боссов в кокаиновой индустрии.

Она прожила жизнь, полную преступлений, насилия и безжалостных проделок.

По словам ее бывшего любовника Чарльза Косби, ее первое уголовное преступление произошло, когда ей было всего 11 лет. Грисельда, родившаяся в Колумбии, сбежала из дома, когда ей было 19 лет, и в конце 1964 года с поддельными документами добралась в Штаты, где нашла мужа и родила троих детей.

К тому же ей также пришлось работать над созданием операции по перевозке кокаина между ее родной страной и основными городами США, такими как Майами и Нью-Йорк.

Впоследствии руки Бланко стали гораздо грязнее: она была ответственна за серию кровавых убийств и жестоких нападений.

Грисельда Бланко / Фото: Metro Dade Police Department

Грисельду также называли "черной вдовой". Женщина была трижды замужем. Все три ее мужа также занимались торговлей или контрабандой наркотиков и погибли. Второго мужа она убила выстрелом в рот. Все четыре ее сына также были причастны к наркобизнесу матери. Трое из них были убиты при ее жизни.

Наркобаронесса заработала миллиарды долларов на своем незаконном предприятии с конца 1970-х по 1980-е годы. Но все изменилось в феврале в 1985 году, когда Управление по борьбе с наркотиками ворвалось в ее дом и обвинило его в сговоре с целью производства, импорта и распространения кокаина, после чего его приговорили к тюремному заключению на 15 лет.

Читайте главные новости дня:

Пока она была за решеткой, Бланко также выдвинули три обвинения в убийстве первой степени, одно из которых касалось убийства двухлетнего мальчика. Позже она признала себя виновной по обвинениям и к ее приговору прибавили еще 20 лет, но наркобаронессу подозревали в ответственности как минимум за 40 других убийств, а возможно и за 200.

В 2004 году Грисельда была депортирована обратно в Колумбию. 3 сентября в 2012 году она погибла. Бланко стояла на улице возле мясного магазина в своем родном городе Медельин, когда двое киллеров, проезжавших мимо на мотоциклах, застрелили ее. Они дважды выстрелили ей в голову, и она скончалась мгновенно в возрасте 69 лет.

Говоря об иронии метода ее убийства, профессор Брюс Бегли, глава факультета международных исследований Университета Майами, объяснил все это кармой. Тогда он рассказал The Guardian: "Это своеобразная поэтическая справедливость в том, что она встретила конец, который принесла многим другим. Вот женщина, которая нажила много врагов на своем пути и была ответственна за смерть бесчисленного количества людей. Возможно, она ушла на пенсию в Колумбию и совсем не походила на того игрока, которым была в свои ранние годы, но у нее были давние враги почти везде, куда бы вы ни посмотрели. Что посеешь, то и пожнешь".

Напомним, автомобиль-лебедь считается одним из самых безумных и эксцентричных автомобилей в мире, когда-либо появлявшихся на улицах. Он был создан в начале 1900-х годов.

Читайте также: