Королевская морская пехота Британии принимала участие в "тайных операциях с высоким риском" в Украине — The Times

Военные тогда помогли эвакуировать британское посольство в Польшу, а затем вернулись в Киев.

Генерал-лейтенант Роберт Магован впервые рассказал, что военные Британии поддерживали ВСУ в "операциях под прикрытием" в Украине по сопровождению британских дипломатов. По его словам, их миссия несла "высокий уровень политического и военного риска".

Об этом сообщает The Times.

Магован — бывший генерал-комендант Королевской морской пехоты, присоединившийся к элитному подразделению Королевского флота в 1989 году.

Изданию Globe and Laurel (журнал Королевской морской пехоты) он рассказал, как 350 морских пехотинцев сопровождали дипломатов британского посольства в начале года, когда стало ясно, что российские войска планируют вторжение.

Военные тогда помогли эвакуировать посольство в Польшу.

В апреле они вернулись в Киев для обеспечения охраны британского диппредставительства, возобновлявшего там свою работу.

"В ходе обеих фаз морпехи поддерживали другие тайные операции в крайне чувствительной среде и с высоким уровнем политического и военного риска", — описывает события генерал-лейтенант Магован, не уточнив, о чем идет речь.

В апреле 2022-го в The Times сообщалось, что военные Специальной воздушной службы Британии впервые с начала войны России против Украины возобновили подготовку военных в нашем государстве, хотя официальных подтверждений со стороны британской стороны не было.

Представитель Королевских военно-морских сил Британии в комментарии The Times отметил, что морские пехотинцы были развернуты в Украине "для поддержки дипломатического присутствия Великобритании в стране" и "не выполняли никаких боевых функций".

Добавим, что Великобритания 9 декабря ввела новые санкции, в том числе против чиновников России и Ирана. Под них попали 30 человек и организаций, в том числе сотрудник ФСБ России в аннексированном Крыму Андрей Тишенин и Артур Шамбазов.

Также Великобритания стремится сократить зависимость от экспорта энергоносителей из РФ.

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