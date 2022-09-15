Королевский страж потерял сознание во время дежурства у гроба Елизаветы II: видео

В социальных сетях опубликовали видео, на котором королевский гвардеец потерял сознание и упал лицом на пол во время круглосуточного дежурства у гроба британской королевы в Вестминстер-Холле.

В ночь на четверг, 15 сентября, охранник из королевской гвардии, стоявший в почетном карауле у гроба королевы Елизаветы II в Вестминстер-Холле в Лондоне, потерял сознание и упал с возвышенной платформы прямо на пол.

Этот момент зафиксировали камеры, ведущие трансляцию церемонии прощания с королевой, видео опубликовано в соцсетях.

Как видно на опубликованных кадрах, инцидент произошел во время смены почетного караула королевской гвардии. Когда часовые начали меняться местами, один из них неожиданно наклонился и через мгновение упал на каменный пол. Несколько секунд он лежал на полу, пока двое полицейских поспешили ему на помощь, пытаясь поднять его.

Известно, что почетный караул у покойного королевы Елизаветы стоит круглосуточно. Смена часовых происходит каждые 6 часов.

Как сообщают британские издания, очередь желающих попрощаться с королевой растянулась на 16 км. Чтобы получить доступ к Вестминстер-Холлу, где гроб с покойной Елизаветой II будет находиться до похорон в понедельник, люди стоят часами.

Также читайте Гроб королевы Елизаветы II прибыл в Букингемский дворец: фото

Правительственные чиновники не могут назвать точное количество людей, которые захотят пройти у гроба королевы, но сказали, что ожидается около 750 000 человек.

Напомним, похороны любимой королевы, которая правила Британией дольше всего, вероятнее всего, превзойдет своей масштабностью все предыдущие церемонии.

Читайте также: