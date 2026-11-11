Королеву красоты арестовали за отмывание денег: куда исчезли 15 млн долларов

"Мисс Таиланда" арестовали / © dnews.donetsk.ua

Реклама

50-летняя Панадда "Бум" Вонгпхуди, получившая в 2000 году титул "Мисс Таиланд", была арестована 6 ноября вместе со своим 53-летним мужем Атипом Анантаваном. Им предъявлены обвинения, в частности, в мошенничестве и отмывании денег.

Об этом пишет The Straits Times.

Реклама

Какая версия следствия

По версии следствия, супруги присвоили около 527 миллионов батов (более 15 млн долларов) из 815 миллионов батов, собранных для организации "Фонд творения добра". Отмечается, что эти средства использовались для личных нужд: погашение задолженности по кредитным картам, приобретение предметов роскоши и строительство виллы с бассейном на Пхукете.

Реклама

Считается, что это дело свидетельствует об устаревшем законодательстве Таиланда о благотворительных организациях и непоследовательном исполнении. Это подчеркивает необходимость обеспечения большей прозрачности.

"Такие случаи случаются снова и снова, причем суммы становятся все больше, а схема остается неизменной: пожертвования поступают на личный счет, который никто не проверяет", - объяснила Бунвара Сумано, научная сотрудница Таиландского института исследований развития.

Согласно Таиландскому закону о контроле за сбором средств от 1944 года, для проведения сбора пожертвований необходимо получить соответствующее разрешение. Кроме того, организатор сбора обязан периодически отчитываться перед общественностью об общем объеме полученных средств и имущества, а также об их использовании.

Остальные детали дела

Однако в ходе расследования расследования деятельности фонда 4 ноября выяснилось, что с момента регистрации в 2022 году организация ни разу не представляла отчеты о доходах и расходах или годовых балансах.

Реклама

"Этот фонд проводил масштабные кампании в социальных сетях, в частности, для помощи пострадавшим от наводнений. Однако в системе нет никаких данных о том, что они когда-либо обращались за получением разрешения. Власти обратили на это внимание только после того, как разразился скандал", - говорит Бунвара.

Проверкой соблюдения требований занимаются разные государственные ведомства. Поэтому возникает ситуация, когда "каждое учреждение рассчитывает на то, что контроль осуществляет кто-нибудь другой".

Во время наводнений, охвативших несколько провинций в сентябре и октябре, Панадда была замечена в спасательном жилете. Она шла в воде, уровень которой достигал пояса и доставляла помощь пострадавшим жителям.

© Инстаграм

Местные СМИ сообщают, что, по меньшей мере, 10 благотворителей подали жалобы на ее фонд. Они утверждают, что средства, предназначенные для пострадавших от наводнения, были использованы не по назначению. Королева красоты уже публично извинилась.

Реклама

Напомним, что Национальный комитет красоты Австрии сообщил о смерти 22-летней Луции Сисич, которая в 2024 году получила титул королевы красоты страны. Ужасная трагедия стала причиной официального отказа Австрии от дальнейшего участия в конкурсе «Мисс Вселенная 2026». Девушка умерла в начале сентября после продолжительной и изнурительной борьбы с тяжелыми проблемами со здоровьем.

Новости партнеров

Новости партнеров