Короля Испании назвали "убийцей" и забросали грязью: в чем причина (фото, видео)

Катастрофический шторм, начавшийся в Испании в ночь на понедельник, 28 октября, повлек за собой разрушительные наводнения, в результате которых погибли более 210 человек.

В воскресенье, 3 ноября, король Испании Филипп VI столкнулся с разъяренной толпой во время своего визита в город Пайпорту, наиболее пострадавший от шторма и наводнения, поразившего регион Валенсия на прошлой неделе.

Об этом сообщает испанское агентство EFE.

Катастрофический шторм, начавшийся в Испании в ночь на понедельник, 28 октября, повлек за собой разрушительные наводнения, в результате которых погибли более 210 человек. По меньшей мере 62 человека погибли в Пайпорте, пригороде города Валенсия.

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Король Филипп и королева Летиция в сопровождении премьер-министра Испании Педро Санчеса и регионального руководителя Валенсии Карлоса Масона посетили город, где все еще продолжаются работы по оказанию помощи и очистки, чтобы найти пропавших людей и очистить дома от воды и грязи.

На кадрах, распространенных в Интернете, видно, как разъяренная толпа освистывает, оскорбляет и забрасывает грязью короля и его окружения, когда он идет по улицам Пайпорты. Монарха пытаются прикрыть зонтиками.

На обнародованном видео также слышны крики "убийцы", "позор" и "долой", адресованные в сторону короля и его свиты. Какой-то молодой человек заявил королю, что реакция государства на катастрофу была "позорной".

Король Испании Филипп VI столкнулся с разъяренной толпой / Фото: Associated Press

Согласно сообщениям, королева, премьер-министр и президент Валенсии были эвакуированы из этого района, а король Филипп остался, чтобы продолжить разговор с жертвами наводнения.

Эта стихийная катастрофа стала самой плохой, поразившей Испанию за более чем столетие. Многие возмущены задержками погодных условий и предупреждений о чрезвычайной ситуации и медленным реагированием власти на стихийное бедствие.

Премьер-министр Санчес объявил в субботу о направлении 10 тысяч дополнительных полицейских и солдат для помощи в спасательных работах.

Напомним, во время поисково-спасательных работ в пострадавших от стихии регионах Испании обнаруживают все большее число тел погибших. Десятки людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

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