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Короля Норвегии госпитализировали в Малайзии во время отпуска

Короля Норвегии госпитализировали в Малайзии во время отпуска

Король Норвегии Гаральд V / Фото: Associated Press

Норвежский монарх Гаральд V госпитализирован с инфекцией.

Королевская семья Норвегии проинформировала о госпитализации 87-летнего короля страны Гаральда V во время его отпуска в Малайзии.

Об этом сообщает Reuters.

"Его величество король заболел во время отпуска в Малайзии и был госпитализирован с инфекцией", — говорится в заявлении.

В королевской семье добавили, что сейчас за королем Гаральдом V ухаживает как  малайзийский, так и норвежский медперсонал.

87-летний монарх был с частной поездкой в Малайзии.

Гаральд V – король Норвегии с 17 января 1991 года.

Напомним, в мае прошлого года король Норвегии был госпитализирован для лечения от инфекции.

А в августе 2022 года Гаральд V был госпитализирован в клинику с лихорадкой.

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