Короля Норвегии госпитализировали в Малайзии во время отпуска

Норвежский монарх Гаральд V госпитализирован с инфекцией.
Королевская семья Норвегии проинформировала о госпитализации 87-летнего короля страны Гаральда V во время его отпуска в Малайзии.
Об этом сообщает Reuters.
"Его величество король заболел во время отпуска в Малайзии и был госпитализирован с инфекцией", — говорится в заявлении.
В королевской семье добавили, что сейчас за королем Гаральдом V ухаживает как малайзийский, так и норвежский медперсонал.
87-летний монарх был с частной поездкой в Малайзии.
Гаральд V – король Норвегии с 17 января 1991 года.
Напомним, в мае прошлого года король Норвегии был госпитализирован для лечения от инфекции.
А в августе 2022 года Гаральд V был госпитализирован в клинику с лихорадкой.
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