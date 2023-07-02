Короля южноафриканских зулусов госпитализировали: подозревают коварное отравление

В частной больнице, где находится король зулусов, установили блокпосты и охрану из вооруженных офицеров.

Король зулусов Южно-Африканской Республики 48-летний Мисузулу КаЗвелитини, в прошлом году вступивший на престол в результате ожесточенной борьбы в королевской семье, был экстренно госпитализирован по подозрению в отравлении.

Об этом сообщил в воскресенье, 2 июля, глава администрации королевской семьи принц Мангосуту Бутелези в официальном коммюнике, передает BBC.

Его госпитализация произошла после внезапной смерти главного советника Ксаба, которого, вероятно, отравили, когда он находился в гостях у короля. "Когда его величеству стало плохо, он заподозрил, что его тоже отравили", — объяснил Бутелези.

Король зулусов лечится в соседнем государстве Эсватине, последней абсолютной монархии в Африке. Свое решение он объяснил тем, что в ЮАР оба его родителя "лечились и умерли".

По информации источников из полиции Эсватини, король зулусов проходит лечение в частной больнице в Эзулвине, в нескольких километрах от королевской резиденции. В больнице установлены блокпосты с вооруженными офицерами

КаЗвелитини вступил в права короля зулусов в октябре 2022 года после того, как его отец Гудвилл Звелитини умер от коронавируса. Коронации предшествовала упорная борьба внутри королевской семьи, поскольку на трон претендовали другие дети покойного монарха. Звелитини имел шесть жен и 26 детей.

Зулусский престол считается самым престижным среди традиционных лидеров ЮАР, где суверены и вожди признаются Конституцией. У королей нет исполнительной власти, но они имеют глубокий моральный авторитет и почитаются своим народом. Зулусы – самый многочисленный народ республики, насчитывающий 11 млн человек.

Напомним, в Намибии 13 членов одной семьи скончались после того, как съели кашу. Каша из пшена стала токсичной из-за добавления осадка от домашнего пива.

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