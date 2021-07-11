Коронавирус азарту не помеха: в США возобновляет работу крупнейшее казино индейцев

Коронавирус азарту не помеха: в США возобновляет работу крупнейшее казино индейцев

При этом время работы казино будет ограничено.

В штате Невада крупнейшее казино индейцев навахо Twin Arrows готовится к открытию 12 июля после прекращения работы из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.

Об этом информирует Associated Press.

Глава навахо Джонатан Нез подписал закон, разрешающий туристам посещать резервацию и ближайшие достопримечательности, такие как Каньон-де-Шей и парк Долина Монументов. Этот документ также позволил открыть казино.

При этом время работы казино будет ограничено, при этом в заведение будут пускать только 50% посетителей. Туристы должны будут носить маски, а персонал будет проверять у них температуру.

Число заражений коронавирусом в резервации навахо остается относительно низким.

В 2020 году власти штата Невада распорядились закрыть все игорные заведения.

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