Коронавирус азарту не помеха: в США возобновляет работу крупнейшее казино индейцев

При этом время работы казино будет ограничено.
В штате Невада крупнейшее казино индейцев навахо Twin Arrows готовится к открытию 12 июля после прекращения работы из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.
Об этом информирует Associated Press.
Глава навахо Джонатан Нез подписал закон, разрешающий туристам посещать резервацию и ближайшие достопримечательности, такие как Каньон-де-Шей и парк Долина Монументов. Этот документ также позволил открыть казино.
При этом время работы казино будет ограничено, при этом в заведение будут пускать только 50% посетителей. Туристы должны будут носить маски, а персонал будет проверять у них температуру.
Число заражений коронавирусом в резервации навахо остается относительно низким.
В 2020 году власти штата Невада распорядились закрыть все игорные заведения.