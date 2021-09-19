Коронавирус и плохая погода: швейцарцам грозит дефицит чипсов из-за неурожая картофеля

Спрос в Швейцарии чипсы вырос на 30%. Однако из-за плохого урожая производителям не хватает картофеля.
В Швейцарии из-за постоянных осадков летом — плохой урожай картофеля, что привело к дефициту чипсов.
Об этом сообщает The Local.
Отмечается, что в стране люди больше сидят дома и меньше посещают рестораны и заведения питания из-за карантинных ограничений. Поэтому спрос на чипсы вырос на 30%. Однако из-за плохого урожая производителям не хватает картофеля. Нужно будет импортировать не менее 20 тыс. тонн картофеля из-за границы.
Компании по производству чипсов отмечают, что пока невозможно определить, насколько серьезным будет дефицит.
"Точные масштабы недостатка можно определять только в начале декабря, когда полностью соберут урожай", — сказала представитель одной из компаний.
Сложные правила ввоза, которые должны защитить местных фермеров, сделали импорт несколько сложнее. Картофель планируют импортировать из Португалии, Италии, Германии и Нидерландов.
Напомним, что эксперты прогнозируют дефицит картофеля в Украине.