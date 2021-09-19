Коронавирус и плохая погода: швейцарцам грозит дефицит чипсов из-за неурожая картофеля

Спрос в Швейцарии чипсы вырос на 30%. Однако из-за плохого урожая производителям не хватает картофеля.

В Швейцарии из-за постоянных осадков летом — плохой урожай картофеля, что привело к дефициту чипсов.

Об этом сообщает The Local.

Отмечается, что в стране люди больше сидят дома и меньше посещают рестораны и заведения питания из-за карантинных ограничений. Поэтому спрос на чипсы вырос на 30%. Однако из-за плохого урожая производителям не хватает картофеля. Нужно будет импортировать не менее 20 тыс. тонн картофеля из-за границы.

Компании по производству чипсов отмечают, что пока невозможно определить, насколько серьезным будет дефицит.

"Точные масштабы недостатка можно определять только в начале декабря, когда полностью соберут урожай", — сказала представитель одной из компаний.

Сложные правила ввоза, которые должны защитить местных фермеров, сделали импорт несколько сложнее. Картофель планируют импортировать из Португалии, Италии, Германии и Нидерландов.

Напомним, что эксперты прогнозируют дефицит картофеля в Украине.

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