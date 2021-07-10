Коронавирус ухудшает ситуацию с голодом: в мире каждую минуту умирают 11 человек

Коронавирус ухудшает ситуацию с голодом: в мире каждую минуту умирают 11 человек

Мировые военные расходы в 6 раз превышают сумму, которая необходима ООН для борьбы с голодом.

Из-за пандемии COVID-19 количество таких кризисных явлений, как нехватка продовольствия, выросла в 6 раз за прошлый год. Каждую минуту в мире от голода умирают около 11 человек.

Как пишет SkyNews, согласно отчету "Вирус голода умножается" от организации по борьбе с бедностью Oxfam, сегодня количество смертей от голода в мире превышает число смертей от коронавируса.

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В частности, кризис, вызванный пандемией, привела к 40% росту цен на продукты питания в мире, что также пагубно повлияло на ситуацию с голодом.

Представитель Oxfam отметил, что военные расходы в мире увеличились на 51 млн долларов, несмотря на то, что эта сумма в шесть раз превышает сумму, которая необходима ООН для борьбы с голодом.

Oxfam, со своей стороны, призывает правительства стран к сотрудничеству для решения глобальной проблемы.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 10 июля зафиксировано 507 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 20 человек, еще 809 человек выздоровели. Было проведено 40 197 тестов.

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