Коронавирус в Германии бьет рекорды: впервые за сутки обнаружили более 50 тысяч случаев

Некоторые больницы уже полностью загружены.
В Германии впервые с начала пандемии за сутки коронавирусом заразилось более 50 000 человек. Это стало печальным рекордом для страны.
Об этом 11 ноября сообщает Euronews.
В Институте надзора за здоровьем Роберта Коха сообщили о 235 умерших за последние сутки.
Новая волна пандемии привела к ухудшению ситуации в больницах, в частности некоторые заведения работают на полную загрузку, а в реанимации нет мест для новых больных. Во властных органах говорят о драматичности ситуации. "Сейчас у нас настоящая чрезвычайная ситуация", — сказал Кристиан Дростен, заведующий вирусологией берлинской больницы Шарите в начале этой недели.
Вспышка частично объясняется относительно низким уровнем вакцинации населения Германии, который составляет не более 67%. В Баварии, Саксонии и Берлине вводятся новые ограничения для невакцинированных, для которых запретят вход в рестораны, бары, тренажерные залы и парикмахерские.
Всего с начала пандемии в Германии заразились около 4,9 миллиона человек.
Читайте также:
- Почему температура 37 на 6-7 день коронавируса – еще не повод для радости: врач объяснил
- "Мы не выдержим, плюнем на все и пойдем": главный врач из Ровно эмоционально призвал всех вакцинироваться