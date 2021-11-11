Коронавирус в Германии бьет рекорды: впервые за сутки обнаружили более 50 тысяч случаев

Коронавирус в Германии бьет рекорды: впервые за сутки обнаружили более 50 тысяч случаев

Некоторые больницы уже полностью загружены.

В Германии впервые с начала пандемии за сутки коронавирусом заразилось более 50 000 человек. Это стало печальным рекордом для страны.

Об этом 11 ноября сообщает Euronews.

В Институте надзора за здоровьем Роберта Коха сообщили о 235 умерших за последние сутки.

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Новая волна пандемии привела к ухудшению ситуации в больницах, в частности некоторые заведения работают на полную загрузку, а в реанимации нет мест для новых больных. Во властных органах говорят о драматичности ситуации. "Сейчас у нас настоящая чрезвычайная ситуация", — сказал Кристиан Дростен, заведующий вирусологией берлинской больницы Шарите в начале этой недели.

Вспышка частично объясняется относительно низким уровнем вакцинации населения Германии, который составляет не более 67%. В Баварии, Саксонии и Берлине вводятся новые ограничения для невакцинированных, для которых запретят вход в рестораны, бары, тренажерные залы и парикмахерские.

Всего с начала пандемии в Германии заразились около 4,9 миллиона человек.

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