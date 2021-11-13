Коронавирус в России набирает обороты: за сутки зафиксировано рекордное количество умерших

В настоящее время Россия входит в пятерку стран с самыми высокими показателями заражения и смертности от COVID-19 в мире.

За сутки 12 ноября в России скончался 1241 человек с подтвержденным COVID-19, это новый антирекорд за время пандемии. Предыдущее максимальное значение по количеству умерших – 1239 пациентов – было зафиксировано за 9 ноября.

Об этом сообщает телеграмм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Больше всего смертей за 12 ноября:

в Москве – 97,

в Санкт-Петербурге – 70,

в Московской области – 53. Всего на сегодняшний день в России обнаружен 9 031 851 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 254 167 смертей, выздоровели 7 754 764 человека.

Стоит отметить, что в настоящее время Россия входит в пятерку стран с самыми высокими показателями заражения и смертности от COVID-19 в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

В Москве ввели новые ограничения в результате роста заболеваемости COVID-19, которые будут действовать с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года.

результате роста заболеваемости COVID-19, которые будут действовать с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года. Тем временем соревнования по скоростному рытью могил состоялись в Бурятии. Так мэрия решила показать, как тяжела и незаменима работа могильников. Могилы должны быть определенного размера, ровными и гладкими. Победителем стал мужчина, справившийся за 50 минут.

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