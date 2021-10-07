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Коронавирус в России: с начала года выявили рекордное число заражений

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Коронавирус в России: с начала года выявили рекордное число заражений

Associated Press

Ранее более 27 тысяч больных в день регистрировали 1 января.

В России за сутки 6 октября обнаружили 27 550 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Близкими к рекордным являются и показатели смертности — 924 пациента за сутки. Днем ранее от COVID-19 умерли 929 пациентов.

Об этом сообщает телеграмм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Больше всего новых больных зафиксировали в Москве - 5 404, Санкт-Петербурге — 2 418 и Московской области — 1 454.

По официальным данным оперативного штаба, с начала пандемии в России по состоянию на 7 октября выявлено 7 690 110 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 213 549 смертей, выздоровели 6 799 230 человек.

Напомним:

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