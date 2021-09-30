Коронавирус в России: в стране третий день подряд фиксируют рекордное количество смертей

Коронавирус в России: в стране третий день подряд фиксируют рекордное количество смертей

Всего жертвами COVID-19 уже стали более 207 тысяч россиян.

В России третий день подряд фиксируют рекорд смертей от коронавируса. Так, за последние сутки там умерло 867 человек. Это максимальное значение с начала пандемии.

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Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Стоит отметить, что днем ранее в РФ было зафиксировано 857 летальных случаев.

Также за последние сутки в России выявили 23 888 новых инфицированных, что на 1,5 тысячи больше, чем сутками ранее. Больше всего новых больных зафиксировали в Москве — 3 998, Санкт-Петербурге — 2 077 и Московской области — 1 216.

Всего по состоянию на 30 сентября 2021 года в РФ количество инфицированных COVID-19 выросла до 7 511 026 человек в 85 регионах, 207 255 человек умерло, 6 672 767 пациентов выздоровели.

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