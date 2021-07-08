"Коронавирусная" лотерея: в США многодетная мать выиграла миллион долларов среди вакцинированных

Но даже такие суперлотереи не способствуют увеличению желающих привиться.

В США мать четырех детей Хэйди Расселл из Колорадо выиграла миллион долларов в лотерею, которая проводилась среди вакцинированных против коронавируса.

Об этом информирует Associated Press.

Победительница заявила, что деньги пригодятся ей для воспитания детей. При этом ее дочь обрадовалась, что ее обучение в колледже будет оплачено, когда узнала о выигрыше.

Заметим, что всего в Колорадо разыграли пять призов по одному миллиону долларов. В "коронавирусной" лотерее принимали участие все те, кто сделал хотя бы один укол вакциной. Также штат разыграл пять грантов на обучение в размере 50 тысяч долларов среди привившихся жителей штата в возрасте от 12 до 17 лет.

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Но статистика показывает, что такие розыгрыши не способствовали увеличению желающих привиться против коронавируса. С 26 мая по 26 июня врачи ввели 501 тысячи доз вакцины. При этом этот показатель на 43% меньше количества уколов, сделанных за месяц до лотереи, а за тот период было сделано почти 1,2 млн доз вакцины.

Ранее сообщалось, что другая жительница Колорадо выиграла миллион долларов. Женщина работает аналитиком клинических данных в организации Tru Community Care, которая предлагает услуги хосписа. Она рассказала, что не сомневалась в том, стоит ли делать прививку от коронавируса.

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