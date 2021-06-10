"Коронавирусный" пропуск и ослабления комендантского часа: на Кипре готовятся принимать туристов

Войти в клубы можно будет только по предъявлении так называемого SafePass - специального пропуска

Ослабления карантинного режима начинаются 10 июня в Республике Кипр, в том числе отменяется комендантский час. Такое решение еще 27 мая принял кабинет министров островного государства.

Об этом пишет ТАСС.

Комендантский час на Кипре действовал беспрерывно в течение семи месяцев, с ноября 2020 года.

С 10 июня на острове снимается 50-процентный лимит на физическое присутствие сотрудников в офисах частных компаний. Кроме того, в стране с этого дня впервые за последние 15 месяцев, то есть с самого начала пандемии коронавируса, для посетителей откроются ночные клубы.

Войти в клубы можно будет только по предъявлении так называемого SafePass - специального пропуска, который указывает на то, что вы не являетесь распространителем коронавирусной инфекции. Роль такого пропуска пока выполняют свидетельство об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, пройденного за последние 72 часа, а также документы, подтверждающие либо наличие прививки хотя бы одной дозой вакцины не позднее трех недель назад, либо факт заболевания коронавирусом в течение последних шести месяцев, что создает вероятность наличия антител.

Напомним, что ранее сообщалось, что Евросоюз планирует открыть туристам двери. Правда, для въезда Брюссель предлагает два варианта. Первый — это разрешение на въезд из тех стран, где уровень заболеваемости COVID-19 относительно невысокий, до 100 новых случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней. И при этом, чтобы положительная доля тестирования не превышала 4%.

Второй сценарий — более реальный. Это вакцинация. Европа будет пускать привитых, но не любой вакциной.

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