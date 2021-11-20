Коронавриус стремительно распространяется по миру: заболевших уже почти 260 млн, недуг убил более 5 млн человек

Коронавриус стремительно распространяется по миру: заболевших уже почти 260 млн, недуг убил более 5 млн человек

В страны с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире к утру субботы возросло до 256 млн 691 тыс. 704.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что с начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 умерли 5 млн 140 тыс. 512 человек.

Лидерство по количеству зараженных и умерших сохраняют США, где обнаружено 47 млн 660 тыс. 379 инфицированных COVID-19. Число смертей составило 770 тыс. 691.

Второе место по числу зараженных занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 499 тыс. 925. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране возросло до 465 тыс. 349 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн. 3 тыс. 317 больных, из них умерли 612 тыс. 370 человек.

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 661,4. В США на 1 млн жителей умерло 2 тыс. 371 человек, в Индии – 333, Бразилии – 2 тыс. 853.

Коронавирус в Украине: за сутки заболело более 20 тысяч человек, умерли – 725 пациентов

Напомним:

В Украине по состоянию на утро субботы, 20 ноября, зафиксировано 18 250 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 664 человека, еще 21 979 пациентов поправилось. За сутки вакцинировано более 311,3 тыс. украинцев.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также:

Прошли пик COVID: в Минздраве заявляют о положительной динамике, но боятся внезапной повторной волны

Ляшко рассказал, когда в Украине начнут делать третью COVID-прививку

Просыпаюсь от задыхания": подробности смерти 20-летней беременной от COVID-19 в Ровенской области