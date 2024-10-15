Корова затоптала насмерть 29-летнюю девушку, которая хотела ее сфотографировать

В Англии 29-летнюю девушку насмерть затоптала корова.

Об этом передает BBC.

Ребекка Моррис выгуливала свою собачку в поле, и прислала своей маме фото с подписью "коровы".

Когда она не ответила на дальнейшие текстовые сообщения, родители отправились искать ее на поле, изображенном на фото.

Ребекка Моррис с собакой / Фото: ВВС

Родные нашли Ребекку в поле смертельно раненой.

Судебно-медицинский эксперт сообщил, что у Морриса были отпечатки копыт на груди и плечи, а также получила травму печени, что привело к ее смерти от внутреннего кровотечения. По его словам, первые показания экстренной помощи свидетельствовали, что на женщину напали или ее задушили, но в результате вскрытия врач не обнаружил никаких доказательств причастности другого человека.

"Характер травм и их тяжесть слишком серьезны, чтобы быть вызванными другим человеком, они соответствуют большому тяжелому существу, такому как корова", – сказал он.

По его мнению, количество травм было "не столь большим", чтобы свидетельствовать об участии всего стада, зато он считает, что это, возможно, был "инцидент с участием одной коровы".

Расследование присяжных установило, что фермер Дон Хаттон, владевший фермой на момент инцидента, разместил предупредительные знаки, чтобы предупредить собаководов о скоте в поле. Общественная пешеходная дорожка была отмечена желтыми столбиками или дорожными указателями.

Гай Хаттон, сын владельца фермы, сказал, что Моррис нашли раненой вдали от определенной дорожки. По его словам, в то время на поле было 17 или 18 коров и один теленок. Он уверяя, что скот был спокоен. Его 79-летний отец продал ферму, потому что был "очень расстроен инцидентом".

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