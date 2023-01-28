Коровы с кокаином: у Канарских островов задержали судно хитрого торговца наркотиками (видео)

Испанская полиция изъяла более 4,5 тонны кокаина стоимостью более 100 млн евро на грузовом судне Orion V следовавшего из Колумбии под флагом Того. Операция была проведена совместно с Управлением по борьбе с наркотиками США и полицией Того у Канарских островов.

Как сообщает испанское издание El País, судно перевозило 1750 коров, и вероятным пунктом назначения был Бейрут, столица Ливана.

Это грузовое судно уже находилось в поле зрения правоохранителей с 2020 года из-за подозрения в перевозке наркотиков в страны Африки и Азии. Однако раньше найти доказательства не удавалось, вероятно кокаин загружали не в портах, а в открытом море.

На этот раз судно перехватили примерно в ста километрах юго-западнее испанских Канарских островов. Среди кормов для скота обнаружили скрытые пачки с кокаином.

Задержанное судно направили в испанский порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Все 28 членов экипажа, среди которых преобладают жители стран Латинской Америки, арестованы.

Правда, контрабандисты до сих пор находятся на судне под охраной полиции, поскольку за коровами требуется уход. Службы здравоохранения Канарских островов отказались разрешить животным высадиться на остров – животные не отвечают требованиям, определенным Европейским Союзом. Очевидно, коровы станут жертвой наркоторговли и будут убиты.

Напомним, ранее в Испании завершилась массовыми арестами масштабная операция по противодействию наркоторговле. Испанские правоохранители конфисковали показ 32 тонны "шишек" марихуаны, что является эквивалентом 1,1 млн растений конопли.

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