Коррупционный скандал вокруг литиевых месторождений: премьера Португалии уволили

Правоохранители провели 40 обысков.
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта, возглавлявший правительство страны с 2015 года, ушел в отставку с поста из-за коррупционного скандала вокруг концессии двух литиевых месторождений.
Об этом сообщает издание Publico.
Коррупционному скандалу предшествовало задержание двух человек из его ближайшего окружения премьер – руководителя аппарата Витора Эскариа и близкого друга бизнесмена Диого Ласерда Мачадо.
По информации Генпрокуратуры страны, Кошта стал объектом отдельного расследования Верховного суда по его роли в лоббировании бизнеса, связанного с энергетическим переходом.
Операция по задержанию
Правоохранители провели 40 обысков, в том числе в официальной резиденции премьер-министра во дворце Сан-Бента, министерствах инфраструктуры и окружающей среды, мэрии Синеша и т.д.
Полицейские задержали мэра Синеша Нуну Маскареньяша и двух бизнесменов из компании Start Campus, продвигавшей водородный проект в Синеше.
После обысков и арестов Кошту срочно отменил свои планы и отправился на встречу с президентом Португалии Марсело Ребелу ди Соузой.
После встречи Кошту объявил о своей отставке, но заявил, что его совесть чиста.
"Я не собираюсь повторно претендовать на должность премьер-министра, этот этап моей жизни закончился", – сказал он.
Издание добавляет, что расследование было начато с 2019 года. Толчком стала анонимная жалоба. Правоохранители должны были определить, предоставляло ли правительство страны привилегии португальским компаниям EDP, Galp и REN для производства зеленого водорода в Синеше. Проект впервые был представлен бизнесменом из Нидерландов, но затем правительство публично привлекло к нему местные компании.
Производство касается выданного британской компании Savannah Lithium разрешения на добычу лития на участке, признанном Всемирным сельскохозяйственным наследием ФАО.
Напомним, в столице Украины разгорелся новый коррупционный скандал. Чиновники управления образования Киева хотели нажиться на биотуалетах для укрытий. Подробности читайте в материале ТСН.ua.
Читайте также: