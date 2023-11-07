Коррупционный скандал вокруг литиевых месторождений: премьера Португалии уволили

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта, возглавлявший правительство страны с 2015 года, ушел в отставку с поста из-за коррупционного скандала вокруг концессии двух литиевых месторождений.

Об этом сообщает издание Publico.

Коррупционному скандалу предшествовало задержание двух человек из его ближайшего окружения премьер – руководителя аппарата Витора Эскариа и близкого друга бизнесмена Диого Ласерда Мачадо.

По информации Генпрокуратуры страны, Кошта стал объектом отдельного расследования Верховного суда по его роли в лоббировании бизнеса, связанного с энергетическим переходом.

Операция по задержанию

Правоохранители провели 40 обысков, в том числе в официальной резиденции премьер-министра во дворце Сан-Бента, министерствах инфраструктуры и окружающей среды, мэрии Синеша и т.д.

Полицейские задержали мэра Синеша Нуну Маскареньяша и двух бизнесменов из компании Start Campus, продвигавшей водородный проект в Синеше.

После обысков и арестов Кошту срочно отменил свои планы и отправился на встречу с президентом Португалии Марсело Ребелу ди Соузой.

После встречи Кошту объявил о своей отставке, но заявил, что его совесть чиста.

"Я не собираюсь повторно претендовать на должность премьер-министра, этот этап моей жизни закончился", – сказал он.

Издание добавляет, что расследование было начато с 2019 года. Толчком стала анонимная жалоба. Правоохранители должны были определить, предоставляло ли правительство страны привилегии португальским компаниям EDP, Galp и REN для производства зеленого водорода в Синеше. Проект впервые был представлен бизнесменом из Нидерландов, но затем правительство публично привлекло к нему местные компании.

Производство касается выданного британской компании Savannah Lithium разрешения на добычу лития на участке, признанном Всемирным сельскохозяйственным наследием ФАО.

Напомним, в столице Украины разгорелся новый коррупционный скандал. Чиновники управления образования Киева хотели нажиться на биотуалетах для укрытий. Подробности читайте в материале ТСН.ua.

Читайте также: