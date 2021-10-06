Коррупция и подкуп СМИ: в офис канцлера Австрии и его партии пришли с обысками

Коррупция и подкуп СМИ: в офис канцлера Австрии и его партии пришли с обысками

Курца и еще нескольких его соратников подозревают в злоупотреблении доверием, коррупции и подкупе СМИ.

В среду, 6 октября, в офисе канцлера Австрии Себастьяна Курца и штабе его Австрийской народной партии (ÖVP) провели обыски. В частности, обыскали кабинеты нескольких ближайших советников канцлера.

Об этом сообщает Der Standard.

Курца и еще нескольких его соратников подозревают в злоупотреблении доверием и коррупции. В этом деле фигурируют советник Курца Штефан Штайнер, специалист по связям со СМИ Джеральд Флейшманн, генеральный секретарь Минфина Томас Шмид, экс-министр Софи Кармасин и другие чиновники.

Их подозревают в подкупе СМИ. Речь идет о соглашении на сумму около 1,3 миллиона евро, в результате которого чиновники имели возможность влиять на содержание и время публикаций. Прежде всего, правоохранители обратили внимание на опросы, проведенные Кармасин и ее коллегой, в которых Курц появился в хорошем свете.

В партии назвали обвинения надуманными и заявили, что у них речь идет о событиях пятилетней давности.

"Это всегда происходит с той же целью: нанести значительный ущерб Народной партии и Курцу", — отмечается в пресс-релизе политсилы.

Напомним, что международный проект расследование Pandora Papers открыл информацию о тайных оффшорные делах 35 мировых лидеров — это нынешние и бывшие президенты, главы правительств и министры.

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