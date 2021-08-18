Коррупция и солдаты-"привидения": как Афганистан выманивал деньги в США на фейковую армию

Вашингтон и НАТО потратили миллиарды долларов на строительство афганской армии, однако это не спасло ее от краха.

Почему афганская армия, подготовленная США и союзниками НАТО, потерпела сокрушительный разгром от сил "Талибана" — такой вопрос поднимают пока во многих мировых СМИ.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

За последние 20 лет США потратили более 83 млрд долларов на обучение, оснащение и развитие национальной армии Афганистана, полиции, авиации и спецназа. Однако под влиянием вооруженной группы, носившей легкое оружие и не имевшей даже авиации, афганская армия распалась молниеносно, пишет Аljazeera.

Беспрецедентные темпы наступления Талибана удивили даже американскую разведку, которая прогнозировала, что "Талибану" понадобятся месяцы, чтобы установить контроль над страной. В результате США и ряде других западных стран пришлось передислоцировать тысячи военнослужащих, чтобы помочь экстренной эвакуации своих граждан и дипломатического персонала из Кабула.

"Правда в том, что это (приход к власти" Талибана "- Ред.) состоялось быстрее, чем мы ожидали", — признал Байден.

Возможно, если бы западные аналитики и спецслужбы были более осведомлены о реалиях на местах, они не были бы удивлены событиями за последние несколько дней.

В июне 2014 года около 30 тыс. иракских солдат не смогли помешать 1500 боевикам ИГИЛ захватить Мосул, второй по величине город Ирака. В этом месяце афганский сектор безопасности, включая армию, военно-воздушные силы и полицию, официально насчитывавший более 300 тыс. человек, не выдержал наступления примерно 60 тыс. талибов.

Издание приводит ряд факторов, объясняющих распад афганской правительственной армии.

Коррупция и солдаты-"привидения"

Коррупция в министерствах обороны и внутренних дел Афганистана достигала катастрофического уровня. Деньги, боеприпасы и продовольствие разворовывались, вместо того, чтобы попасть к солдатам. Боеприпасы и другое оборудование продавались на черном рынке, и в итоге оказались в руках талибов.

Как сообщает ВВС-Украина, на самом деле численность афганской армии составляла примерно 50 тыс. военных. Именно такую цифру назвал назначен в июне 2021 года министром обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади. После побега президента Ашрафа Гани министр обороны обвинил его в измене.

Афганские чиновники просто придумывали мифические батальоны, численность которых не превышала 800 бойцов и выбивали для них американское финансирование. Высокопоставленные офицеры "раздували" штат своих подразделений вымышленными именами и забирали себе зарплаты этих солдат-"призраков". Тогда как настоящие афганские военные могли месяцами не получать зарплату.

Солдаты по указанию руководства также собирали с населения так называемые "транзитные сборы" за пропуск на блокпостах.

Один полицейский в Кандагаре сказал журналистам The New York Times: "Мы тонем в коррупции".

В своей книге "Воры государства: почему коррупция угрожает глобальной безопасности" Сара Чайс написала о недовольстве афганского гражданского населения, которому надоело платить взятки силам безопасности после 2001 года, оно уже радуется приходу талибов.

Политическая нестабильность

Непрерывное политическое вмешательство и постоянные кадровые изменения должностных лиц повлияли на результаты деятельности на поле боя. Президент Гани регулярно менял своих военных руководителей на фоне вывода США и наступления талибов на территории Афганистана. За последние месяцы изменил своего министра обороны и шесть главных командиров.

Отсутствие идеологической подоплеки

Афганские военные, которые за последние двадцать лет научились полагаться на поддержку США, были фатально деморализованы решением Вашингтона отказаться от них.

Офицер спецподразделения Афганистана сообщил Washington Post, что многие афганцы воспринимали соглашение о выводе войск, которую администрация Дональда Трампа подписала с талибами в феврале 2020 года, как "конец".

С другой стороны, в армии также не было идеологической сплоченности или чувства национального долга.

Существовало значительное недоверие к политическому руководству страны. Ни один афганский солдат не был готов драться и погибнуть, чтобы защитить президента Ашрафа Гани или правительство.

Среди афганских войск были распространены теории заговора о якобы тайном соглашении между правительством Афганистана и талибами. Это еще больше подорвало решимость афганских солдат сопротивляться продвижению идеологически сплоченных талибов.

Однако справедливости ради стоит отметить, что за последние двадцать лет были убиты более 60 тыс. афганских военных — в 27 раз больше, чем погибших американских солдат.

С 2001 года в Афганистане погибло более 3500 миротворцев из других стран, из них более 2300 американцев и 450 британских военнослужащих.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что изменилось в Афганистане за первые дни после прихода талибов.

Напомним, как "Талибан" в Афганистане угнетает женщин.

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