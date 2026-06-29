Кортеж министра обороны попал в ДТП: что произошло

Кортеж министра обороны Польши попал в ДТП / © Pixabay

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В Познани произошло ДТП с участием кортежа вице-премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Несмотря на первые сообщения в СМИ о возможном ДТП, в Военной полиции опровергли информацию о столкновении.

Об этом стало известно из сообщения военной полиции Польши.

В Польше произошло ДТП с участием министра обороны

Событие произошло 28 июня примерно в 19:50 в районе кольцевой развязки Староленка. Мотоциклист, двигавшийся рядом с колонной правительственных автомобилей с включенными сиренами и проблесковыми маячками, не справился с управлением.

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По словам спикера Главной комендатуры Военной полиции подполковника Дариуша Розкоша, водитель двухколесного транспорта просто растерялся.

«Это не было столкновением, поскольку ни транспортное средство, ни участник не имели контакта с колонной», — пояснили там.

Спикер Военной полиции подполковник Дариуш Розкош сообщил, что мотоциклист, увидев транспорт рядом с включенными сиренами, запаниковал и перевернул свой мотоцикл.

Представитель ведомства отдельно подчеркнул, что никакого физического контакта между мотоциклом и автомобилями Минобороны не было.

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По данным официального отчета, ситуация обошлась без пострадавших и не угрожала ничьей жизни или здоровью. Сопровождавшая министра бригада медиков была готова оказать первую помощь, однако она не понадобилась.

Сам глава оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш решил проверить состояние мотоциклиста. После короткого разговора кортеж продолжил свой путь.

В Военной полиции призвали не называть произошедшее аварией, поскольку серьезных последствий оно не имело.

ДТП: последние новости

Напомним, что во Львовской области правоохранители задержали 24-летнего львовянина. Утром 24 июня в Пустомытах он на автомобиле Audi Q5 убегал от полиции, проигнорировав требование об остановке из-за отсутствия номерного знака.

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Во время побега злоумышленник сначала задел служебный автомобиль, а затем выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen, водитель которого от полученных травм погиб на месте.

После задержания водитель Audi заявил, что убил свою мать. Полицейские проверили эту информацию и обнаружили в квартире по месту жительства задержанного тело женщины с ножевыми ранениями. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и направили на медицинское освидетельствование.

Сейчас правоохранители открыли уголовные производства по статьям об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ) и нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть (ч. 2 ст. 286 УКУ).

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