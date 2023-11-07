Кортеж президента Палестины подвергся нападению: что известно о жертвах

Президенту дали сутки на решение по Израилю.

Во вторник, 7 ноября, кортеж президента Палестины Махмуда Аббаса подвергся нападению. В результате атаки один мужчина был застрелен.

Об этом сообщает Yeni Safak.

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В издании отмечают, что ответственность за нападение взяла на себя группировка "Дети Абу Джанделя". Как утверждается, она создана в рамках палестинского агентства безопасности на Западном Берегу.

"Организация дала Махмуду Аббасу 24 часа на то, чтобы принять меры против Израиля", – подытожили журналисты.

Напомним, представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что израильские войска полностью окружили город Газа и разделили прибрежный анклав на две части.

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