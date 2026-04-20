Кортеж Путина поздно вечером рванул в Кремль: в Сети ходят слухи (видео)
В соцсетях появились сообщения о якобы срочном передвижении кортежа Владимира Путина в Кремль, однако официальных подтверждений причин такого визита нет.
В соцсетях распространяют видео, на котором, как утверждается, кортеж российского диктатора Владимира Путина быстро двигается по направлению к Кремлю в позднее время суток.
Пользователи активно обсуждают эти кадры и выдвигают разные версии по поводу причин такого передвижения — в том числе — чрезвычайных событий. Мол, "или старику стало плохо, или чайник оставили на плите".
В то же время у нараи нет подтверждения из официальных источников.
Никаких заявлений от Кремля или российских чиновников относительно возможного позднего визита или причин передвижения кортежа пока не обнародовано.
Стоит отметить, что подобные видео и сообщения в соцсетях часто становятся основой слухов и манипуляций, поэтому информацию следует воспринимать с осторожностью.
