Кортеж Путина поздно вечером рванул в Кремль: в Сети ходят слухи (видео)

Кремль / © Associated Press

В соцсетях распространяют видео, на котором, как утверждается, кортеж российского диктатора Владимира Путина быстро двигается по направлению к Кремлю в позднее время суток.

© из соцсетей

Пользователи активно обсуждают эти кадры и выдвигают разные версии по поводу причин такого передвижения — в том числе — чрезвычайных событий. Мол, "или старику стало плохо, или чайник оставили на плите".

В то же время у нараи нет подтверждения из официальных источников.

Никаких заявлений от Кремля или российских чиновников относительно возможного позднего визита или причин передвижения кортежа пока не обнародовано.

Стоит отметить, что подобные видео и сообщения в соцсетях часто становятся основой слухов и манипуляций, поэтому информацию следует воспринимать с осторожностью.

Напомним, что ранее сообщалось, что кортеж вице-президента США оказался под осколками снаряда во время военных стрельб в Калифорнии.