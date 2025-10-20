- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 262
- Время на прочтение
- 1 мин
Кортеж вице-президента США оказался под осколками снаряда во время военных стрельб в Калифорнии: случившееся
Эскорт вице-президента США JD Vance был поврежден обломками боевого снаряда, преждевременно взорвавшегося во время демонстрационных стрельб корпуса морской пехоты в Калифорнии.
Во время торжеств по случаю 250-летия корпуса морской пехоты США на базе Camp Pendleton в Калифорнии 155-миллиметровый артиллерийский снаряд взорвался раньше, чем планировалось. Осколки упали на мотоцикл по охране вице-президента Джей Ди Венса и на автомобиль патрульной службы Калифорнии, двигавшийся в колонне.
Об этом пишет The Daily Beast
По данным калифорнийского дорожного патруля, взрыв произошел над автострадой I-5, где проезжал кортеж. Пострадавших нет, стрельбы были немедленно остановлены.
«Это нетипичная и тревожная ситуация. Обучение с боевыми боеприпасами над активной автострадой – чрезвычайно редкая практика», – заявил руководитель CHP Тони Коронaдо.
Корпус морской пехоты сообщил, что уже начато официальное расследование причин происшествия. В заявлении подчеркивается, что демонстрация проходила из-за предварительной оценки безопасности и имела несколько уровней перестраховки.
Несмотря на инцидент Джей Ди Вэнс после завершения визита сказал журналистам, что имел «очень хороший опыт» в общении с военными.
В то же время губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом раскритиковал мероприятие, назвав его «риском ради эффектной картинки» и призвал не проводить подобные огневые демонстрации в непосредственной близости от гражданской инфраструктуры.