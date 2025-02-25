Кошку оставили на морозе с прощальным посланием: история, всколыхнувшая Сеть

Случай с Мэйбеллином в очередной раз поднял вопрос об ответственном отношении к домашним животным.

Западной Виргинии (США) на фермерских угодьях нашли 10-летнюю кошку, привязанную к столбу на 12-градусном морозе. Рядом с животным лежала рукописная записка от хозяина, объяснившего, что больше не может за ней ухаживать.

Об инциденте сообщила служба защиты животных Humane Society, призвав людей быть более ответственными в отношении своих любимцев.

"Вчера утром наша сотрудница ехала на работу и заметила что-то странное у фермы – привязанную ко столу кошку. На улице 12-градусный мороз. Это не нормально!”, – говорится в сообщении организации, которое быстро стало вирусным.

На одной из опубликованных фотографий видна лежащая на подстилке кошка, а на другой – записка, которую оставил ее бывший владелец.

"Ее зовут Мэйбеллин. Она стерилизована и хорошая кошка. Не могу больше за ней ухаживать. Извините, что вам не открыли”, – говорится в записке.

Прощальное послание, что было с кошкой

Что будет с кошкой дальше?

Сейчас Мэйбеллин находится на карантине в теплом вольере и получает необходимую медицинскую помощь. В приюте сообщили, что в течение следующих двух недель животное не будут отдавать новому владельцу, пока не будет оценено состояние его здоровья.

Сотрудники Humane Society подчеркнули, что люди, которые больше не могут ухаживать за животными, должны передавать их в приюты или службы контроля, а не выбрасывать на улицу.

"Мы не хотим никого унижать, но важно донести до общества, что так поступать нельзя", — отметили волонтеры.

Реакция людей в сети

История вызвала бурное обсуждение в соцсетях:

"Люди выбрасывают животных на фермы, думая, что это лучше для них, но это ужасно", — написал один из пользователей.

“Мне противно. Некоторые люди просто ужасные”, – добавил другой.

“Бедняжная малышка! Я надеюсь, что она получит любовь и заботу, которых заслуживает”, – отметил еще один комментатор.

Волонтеры подчеркивают: если владелец больше не может ухаживать за любимцем, лучше обратиться в специальные службы, чем обрекать животное на опасность.

Напомним, итальянский врач находится под следствием за то, что использовал больничное оборудование для диагностики своей травмированной домашней кошки, а затем прооперировал ее, чтобы спасти жизнь.

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