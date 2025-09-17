Косиняк-Камыш ответил Зеленскому на его слова о неготовности Польши к войне.

Министр национальной обороны Польши и вице-премьер Владислав Косиняк-Камиш / © Associated Press

Министр национальной обороны Польши и вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о способности польских военных действовать в случае массированной атаки России.

Об этом сообщает портал информагентства Польши РАР.

Зеленский накануне в интервью Sky News отметил, что не находящаяся в состоянии войны Польша не имела опыта отражения масштабных ракетных и баллистических ударов, поэтому в случае большой атаки «не смогла бы спасти людей».

На эти слова резко отреагировал Косиняк Камыш, выступая на брифинге в Центре подготовки сухопутных войск в городе Ожиш. Он назвал их «ненужными и ложными», подчеркнув, что уверен в профессионализме польских военных.

«Мы действительно не находимся в состоянии войны, у нас другие законы и другой подход. Но если возникнет угроза, оружие будет применено — и так уже было», — заявил министр.

Косиняк-Камиш также подчеркнул, что Польша остается мирным государством, действующим в рамках НАТО, и никакие учения, в частности «Железный Защитник», не носят провокационного характера.

Он напомнил, что помощь Польши была критически важной для Украины и союзников в течение последних трех лет, и без этой поддержки многие решения были бы сложными или невыполнимыми.

Глава польского оборонного ведомства добавил, что убежден в «способностях и навыках» военных, которые в случае необходимости готовы действовать решительно.

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский в своем интервью говорил, что во время последней атаки 10 сентября поляки из 19 сбили всего четыре цели, тогда как украинские воины из 810 дронов врага сбили 700.

«У нас летело 810 дронов, мы сбили 700. У них было 19 — сбили 4. И это у них не летели ракеты и баллистика. И, конечно, они не смогут спасти людей, если у них будет массированная атака», — сказал Зеленский.

Он также пояснил, что успех украинской противовоздушной обороны основывается на комплексном использовании мобильных групп, истребителей, беспилотников-перехватчиков и систем ПВО, которые во время последней массированной атаки сбили более 700 из 810 вражеских дронов.

Ранее министр национальной обороны Польши и вице-премьер Владислав Косиняк-Камиш заявлял, что западные системы ПВО в Польше будут защищать только воздушное пространство НАТО.

Дональд Туск заявил, что в Варшаве дрон кружил над правительственными зданиями, задержаны белорусы.

Напомним, во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября российские дроны впервые залетели в Польшу.