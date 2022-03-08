Косметический и парфюмерный гигант Estee Lauder ушел с рынка РФ и пожертвовал Украине 1 млн долларов

Ежедневно увеличивается список мировых компаний, которые уходят с российского рынка из-за войны против Украины.
Американский косметический бренд Estee Lauder заявил, что закрывает все магазины и сайты в России из-за нападения на Украину.
Кроме того, благотворительный фонд компании уже выделил 1 миллион долларов в поддержку Украины.
Estee Lauder также помогает своим сотрудникам в Украине, предлагая помощь с переездом.
Об этом сообщается на сайте компании.
"Мы решили приостановить любую коммерческую деятельность в России, включая закрытие всех магазинов, а также сайтов наших брендов и любые отправки в Россию", – говорится в заявлении.
Напомним, японский производитель одежды Uniqlo не будет закрывать магазины в России.
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