Косметический и парфюмерный гигант Estee Lauder ушел с рынка РФ и пожертвовал Украине 1 млн долларов

Косметический и парфюмерный гигант Estee Lauder ушел с рынка РФ и пожертвовал Украине 1 млн долларов

Ежедневно увеличивается список мировых компаний, которые уходят с российского рынка из-за войны против Украины.

Американский косметический бренд Estee Lauder заявил, что закрывает все магазины и сайты в России из-за нападения на Украину.

Кроме того, благотворительный фонд компании уже выделил 1 миллион долларов в поддержку Украины.

Estee Lauder также помогает своим сотрудникам в Украине, предлагая помощь с переездом.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Мы решили приостановить любую коммерческую деятельность в России, включая закрытие всех магазинов, а также сайтов наших брендов и любые отправки в Россию", – говорится в заявлении.

Напомним, японский производитель одежды Uniqlo не будет закрывать магазины в России.

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