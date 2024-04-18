Космическая экспансия: NASA предупредило о скрытых планах Китая в отношении Луны

Пекин объявил, что планирует высадиться на Луну к 2030 году.

Глава NASA Билл Нельсон на заседании Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США заявил, что Китай скрывает свое военное присутствие в космосе, маскируя его под гражданские программы.

Об этом пишет Sky News.

"Китай добился невероятных успехов, особенно за последние 10 лет, но они очень, очень засекречены", – сказал Нельсон.

Он добавил, что в NASA считают значительную часть так называемой гражданской космической программы Китая военной программой.

По словам Нельсона, Китай объявил, что намерен высадиться на Луне в 2030 году, но эта дата постоянно смещается.

"Мы обязаны добраться туда первыми и использовать наши исследовательские усилия в мирных целях", – подчеркнул Нельсон.

Он предупредил, что Китай может объявить Луну своей территорией, если первой высадится на ее поверхность.

"Я надеюсь, что китайская космическая программа опомнится и поймет, что гражданский космос предназначен для мирного использования, но пока мы этого не видим", – сказал Нельсон.

По данным американской разведки, на орбите Земли вращаются 499 китайских спутников на орбите. Китай увеличил их количество более чем в два раза за последние пять лет.

Кстати, Китай не подписал "Соглашения Артемиды" — документ, подписанный более чем 40 странами, требующий, чтобы космическая деятельность осуществлялась исключительно в мирных целях.

"Мы должны быть реалистами в том, что Китай вкладывает много денег в свою космическую программу, и у них много возможностей для роста. А теперь на орбите есть китайская космическая станция", — сказал Нельсон.

Китайская космическая станция Тяньгун постоянно была укомплектована экипажем и была построена в ходе трех миссий в 2021 и 2022 годах. Ее строительство было завершено 5 ноября 2022 года.

Пекин надеется отправить пилотируемую миссию на Луну и планирует построить базу на лунной поверхности.

Напомним, Китай показал ракету для высадки астронавтов на Луну. Эту миссию планируют осуществить до 2030 года.

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