Космическая гонка: в США озабочены возможными претензиями Китая на Луну – Politico

Глава NASA обеспокоен тем, что Пекин может закрепиться на Луне, чтобы не допустить туда США.

Космическая гонка за месяц между Соединенными Штатами и Китаем становится все напряженнее, и следующие два года могут определить, кто победит.

Так считает американский астронавт, администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон, информирует Politico.

Нельсон предупреждает, что Пекин может закрепиться и попытаться доминировать в самых богатых ресурсами местах на поверхности Луны — или даже не допустить туда США.

"Это факт: мы участвуем в космической гонке. Нам лучше следить за тем, чтобы они не добрались до Луны под видом научных исследований. И не исключено, что позже они скажут: "Держись подальше, мы здесь, это наша территория", — заявил Нельсон.

Он привел пример в Южно-Китайском море, где китайские военные создали базы на спорных островах.

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Комментарии Нельсона прозвучали после 26-дневной миссии NASA Artemis I, во время которой космическая капсула Orion без экипажа облетела вокруг Луны. Эта миссия стала первым большим шагом на пути к плану NASA высадить астронавтов на поверхность Луны, чтобы начать строить более постоянное присутствие людей – это может произойти уже в 2025 году.

Но агрессивная космическая программа Китая, включая недавнее открытие новой космической станции, приобретает все больший масштаб. Пекин объявил о цели взорвать астронавтов на Луну до конца этого десятилетия.

По мнению главы NASA, соперничество между США и Китаем за Луну ужесточается, а следующие два года могут определить, кто победит. Кроме этого, он отметил "огромные успехи" в освоении космоса, которых Китай достиг за последние десять лет, добавив, что дата "их высадки на Луну становится все ближе".

В свою очередь представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пеньюй прокомментировал ситуацию, заявив, что "некоторые официальные лица США безответственно исказили нормальные и законные космические усилия Китая".

Напомним, что NASA профинансировало усовершенствование технологии для строительства колоний на Луне и Марсе.

Ранее американский миллиардер и изобретатель, основатель космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что в будущем планирует построить на Марсе целые города-колонии.

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